Milli okçu Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı! Sıfırdan başlamış gibi çalışıyor

Milli sporcumuz Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu. Altın madalya ile ülkeye dönen milli okçu Mete Gazoz yeni şampiyonluklar için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

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