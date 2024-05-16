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Videolar Spor Videoları Milli okçu Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı! Sıfırdan başlamış gibi çalışıyor

Milli okçu Mete Gazoz Türkiye’yi yine gururlandırdı! Sıfırdan başlamış gibi çalışıyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 16.05.2024 16:15
Milli sporcumuz Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu. Altın madalya ile ülkeye dönen milli okçu Mete Gazoz yeni şampiyonluklar için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.
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