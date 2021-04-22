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Milli güreşçi Taha Akgül tarihe geçti! A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 22.04.2021 12:51
Güncelleme:22.04.2021 13:41
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazdı. Henüz yurda dönmeyen şampiyon Akgül A Haber canlı yayınına katıldı ve birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

8. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8'inci Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti. Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi.

"EN BÜYÜK RAKİBİMLE İLK TURDA KARŞILAŞTIM"
A Haber canlı yayınına katılan milli güreşçi "Ben çok ciddi bir operasyon geçirmiştim. Büyük ihtimalle güreşemeyecektim. Ama çalışmayı hiç bırakmadım. Sanki Olimpiyatlara yetişecekmiş gibi hazırlandım. 1.5 yıl mindere çıkmadım. Maç yapmadım eksiğim vardı. Bu benim için çok büyük bir handikaptı. En büyük rakibimle ilk turda karşılaştım. Rahat bir şekilde kazandım. Aynı zamanda diğer yendiğim rakiplerim de, Olimpiyatlarda karşıma gelecek diğer ciddi rakiplerim arasındaydı. Bir nevi Olimpiyatın provası niteliğinde oldu. Tabi sekizinci diyoruz. Bu bir rekor. Söylerken kolay geliyor ama biz burda çok büyük bir stres yaşıyoruz. "

"SAYIN CUMHURBAŞKANI OLİMPİYAT ALTIN MADALYASINI TEKRAR İSTİYOR"
"Sayın Cumhurbaşkanımız bizden her zaman altın madalya bekliyor. Sağolsunlar aradılar tebrik ettiler. Onların da beklentilerini bildiğimiz için rakiplerimiz sürekli bizi hedef alıyorlar. O yüzden stresli geçiyor maçlarımız. Çok mutlu ve gururluyum."

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri çok seviyor. Olimpiyat altın madalyasını tekrar istediğini dile getirdi. Biz her zaman desteğini hissediyoruz. Ne zaman şampiyon olsak ilk arayan kendisi oluyor. Kendisinin sesini duymak bile çok büyük bir gurur. " ifadelerini kullandı.

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