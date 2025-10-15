15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Merih Demiral: "Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk"
Merih Demiral: Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk

Merih Demiral: "Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 09:11
A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli futbolcusu Merih Demiral, 4-1’lik Gürcistan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada maçın Kocaeli’de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu’na baskı kurduklarını ve sonucun da güzel olduğuna değinerek, "4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. İbrahim başkana biraz baskı yaptık Kocaeli’de oynansın diye. Onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral: Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk
Türkiye gol yağdırdı, galibiyeti acıyla kutladılar
Türkiye gol yağdırdı, galibiyeti acıyla kutladılar
Dünya Kupası’na katılmak için önemli adımlar attık
"Dünya Kupası’na katılmak için önemli adımlar attık"
İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti
"İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti"
Türkiye güçlü bir takım
"Türkiye güçlü bir takım"
Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk
"Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk"
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik
Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tam destek!
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek!
Kocaeli’de A Milli Futbol Takımı’na yoğun ilgi
Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'na yoğun ilgi
Başkan Erdoğan milli maçı Kocaeli’de izleyecek!
Başkan Erdoğan milli maçı Kocaeli'de izleyecek!
Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta?
Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta?
Türkiye ile karşılaşacak olan Gürcistan Kocaeli’ye geldi
Türkiye ile karşılaşacak olan Gürcistan Kocaeli’ye geldi
Bulgaristan Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Bulgaristan Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Daha Fazla Video Göster