Merih Demiral: "Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk"

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli futbolcusu Merih Demiral, 4-1’lik Gürcistan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada maçın Kocaeli’de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu’na baskı kurduklarını ve sonucun da güzel olduğuna değinerek, "4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. İbrahim başkana biraz baskı yaptık Kocaeli’de oynansın diye. Onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

