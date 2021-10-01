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Marsilya-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den canlı yayında flaş açıklamalar: Şampiyonlar Ligi gibi bir grup

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Giriş: 01.10.2021 01:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda oynadıkları ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Marsilya maçının ardından katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, ''Zor bir deplasmanda puan aldık. Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta oynuyoruz. Lider dönüyoruz, bu bizim için önemli.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray gruptaki liderliğini korudu.

Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Beğendiğim bir skor oldu. Marsilya ile Marsilya'da değil, herhangi bir yerde oynamak zor. İyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Bu platformda iyi bir mücadele ediyoruz. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyoum. Bugün burada olağanüstü mücadele etti oyuncularımız. Oyuncularımız Topsuz oyundaki disiplinleri bizim artımız ancak toplu oyundaki yetenekleri de topsuz oyundaki disiplinleri kadar iyi olmalı. 4 puan, mağlup olmayan ve gol yemeyen bir Galatasaray Avrupa için önemli. Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi."

Terim, ''Boey ve Marcao'nun bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takım arası onun için iyileşme olur. Sakat oyuncunun aynı zamanda fiziki özellikleri, atletik performansı da etkileniyor. O yüzden Sacha Boey bize lazım."

Tecrübeli teknik adam, maçta çıkan olaylar sonrası tribüne gitmesiyle ilgili ''Taraftarımıza 'Sakin olun' dedim ama Ermeni bayraklarıyla tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar." yorumunu yaptı.

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