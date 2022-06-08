08 Haziran 2022, Çarşamba
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Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı
Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.