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Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı

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Giriş: 08.06.2022 15:09
Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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