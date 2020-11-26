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Maradona öldü Napoli taraftarı sokaklara döküldü

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Giriş: 26.11.2020 01:51
İtalya ekibi Napoli taraftarı, 1987 yılında kendilerine şampiyonluk yaşatan Maradona'yı unutmadı. Taraftarlar, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın ölümü ardından sokaklara indi.

Dünya futbolcunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Diego Armando Maradona, kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin taraftarları, bir dönem formalarını giyen Arjantinli efsaneye meşale ve havai fişeklerle veda etti.

Son dakika: Maradona hayatını kaybetti! SON DAKİKA: MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir.

Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır.

Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır.

YÜZYILIN GOLÜ!

Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı.

Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

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