25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Maradona hayatını kaybetti!

Son dakika: Maradona hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en büyük futbolcuları arasında yer alan Arjantinli Diego Armando hayatını kaybetti. Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın öldüğünü doğruladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Maradona hayatını kaybetti!

CNN Brazil, "Morre Diego " başlığıyla Arjantin'in efsasi futbolcusu Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın öldüğünü doğruladı.

SON DAKİKA HABERİ | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti | Maradona kimdir? SON DAKİKA HABERİ | DİEGO ARMANDO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ | MARADONA KİMDİR?

KALP KRİZİ Mİ?

60 yaşındaki Maradona'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir.

Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır.

Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır.

YÜZYILIN GOLÜ!

Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı.

Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA