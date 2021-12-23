23 Aralık 2021, Perşembe
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Malatya'da maç sonu ortalık karıştı! Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı
Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının bitmesiyle sarı siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek, hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı. Yaşanan skandal olayla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Barış Türel canlı yayında aktardı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Yeni Malatya Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı ve üst üste 8. maçından da galibiyet çıkaramadı.
Mücadele sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyerek saldırı girişiminde bulundu. Futbolcular, Gevrek'i engellerken hakemlerin çevik kuvvet koridorunda sahada beklediği öğrenildi.
SÜPER LİG 18.HAFTA PUAN DURUMU