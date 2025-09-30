Liverpool stada ulaştı

30 Eylül 2025, Salı

Giriş: 30.09.2025 21:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile mücadele edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını ülkesinde tamamlayan İngiliz temsilcisi, dün İstanbul'a ulaştı ve Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklamaya geçti. Liverpool kafilesini taşıyan otobüs müsabakanın yapılacağı maç için yoğun güvenlik önlemleri içinde stadyuma geldi.
