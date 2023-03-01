01 Mart 2023, Çarşamba
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Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek
Fransa Ligue 1'in önde gelen ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) formasını terleten yıldız isim Kylian Mbappe, futbol camiasının bir araya geldiği "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına katıldı. Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Bu programa katılarak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimde olan tüm imkânları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi.