Kovid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'dan futbolcularına Trabzonspor maçı öncesi flaş mesaj

Kooronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon altında olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam oynanacak olan Trabzonspor derbisinde takımın başında olamayacak. Yalçın, futbolcularıyla derbi öncesi internet üzerinden görüntülü olarak görüştü ve mesajını iletti. İşte Sergen Yalçın'ın takımına verdiği o mesajın detayları...

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi.

Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.