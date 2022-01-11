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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!

DHA
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Giriş: 11.01.2022 14:15
Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü ile tüm spor camiasını yasa boğan genç oyuncunun Ankara'ya neden gittiği de ortaya çıktı. Şubat ayında düğün yapmayı planlayan Ahmet Çalık, izin gününde Ankara'ya giderek nişanlısıyla birlikte nikah tarihini almayı planlamış. Trafik kazasında can veren Ahmet Çalık'ın vefatı camiayı derinden yaraladı.
Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Ahmet Çalık’ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Ahmet Çalık’ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı!
Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
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