Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ardından gözyaşlarını tutamadı!

Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü ile tüm spor camiasını yasa boğan genç oyuncunun Ankara'ya neden gittiği de ortaya çıktı. Şubat ayında düğün yapmayı planlayan Ahmet Çalık, izin gününde Ankara'ya giderek nişanlısıyla birlikte nikah tarihini almayı planlamış. Trafik kazasında can veren Ahmet Çalık'ın vefatı camiayı derinden yaraladı.