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24.11.2019

Konyaspor 0-1 Beşiktaş maç sonucu

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 4 haftadır ligde galip gelemeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Siyah beyazlılar ise son 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar Fırat Aydınus'un yöneteceği KONYASPOR BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilirler. Maçın kadroları, oyuncu değişiklikleri, maçın ÖZET anlatımı, kart bilgileri gol ya da golleri ile maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimiz içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 4 haftadır ligde galip gelemeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Siyah beyazlılar ise son 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak.

Taraftarlar Fırat Aydınus'un yöneteceği KONYASPOR BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilirler. Maçın kadroları, oyuncu değişiklikleri, maçın ÖZET anlatımı, kart bilgileri gol ya da golleri ile maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimiz içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

*Beşiktaş, Konya'da tek golle üç puanı aldı. Siyah beyazlılar Burak Yılmaz'ın attığı golle 3 puanı alırken üst üste lige 4. galibiyetini imza attı. KONYASPOR 0-1 BEŞİKTAŞ maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

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btr btr

zor maç olur. berabere bitebilir.alt yapıya yatırım yaparlarsa avrupada da hayatta da başarılı olabilirler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.11.2019 17:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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