Konferans Ligi kura çekimi | Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli oldu. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batum eşleşmesinin galibi ile, Fenerbahçe, La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Adana Demirspor'un rakibi ise Romanya ekibi Cluj oldu.