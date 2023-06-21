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Konferans Ligi kura çekimi | Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

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Giriş: 21.06.2023 14:43
UEFA Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli oldu. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batum eşleşmesinin galibi ile, Fenerbahçe, La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Adana Demirspor'un rakibi ise Romanya ekibi Cluj oldu.
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