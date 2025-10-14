14 Ekim 2025, Salı

Kocaeli’de A Milli Futbol Takımı’na yoğun ilgi

Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'na yoğun ilgi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 21:37
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. A Milliler, bu müsabakayla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli'de oynayacak. Kocaeli halkı da müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 34 bin 829 kapasiteli stadyumdaki yapılacak karşılaşmanın biletleri tükenmişti.
