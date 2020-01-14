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14.01.2020

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! ZTK son 16 turu Kayseri FB maçı izle! | Video

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. ATV canlı yayın ile ekranlara gelecek Kayseri FB maçı izle! Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ev sahibi Kayserispor bir önceki turda Manisa FK’yi elemişti. Konuk Fenerbahçe ise İstanbulspor engelini rahat geçmişti. İşte, Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı…

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada Kayseri FB maçı izle! Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Rövanş için iki takım da avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Teknik direktörlüğüne Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin getirildiği Kayserispor, kupada bir önceki turda Manisa FK ile eşleşmişti ve rakibini elemişti. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u toplamda 6-0'lık skorla kupa dışına itmişti. 14 Ocak Salı günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

OYUNCULARA LİSANS ÇIKARILAMADI

Hes Kablo Kayserispor yeni transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramadı.

Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı olmak için kadroya takviye yapan Hes Kablo Kayserispor yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Sarı kırmızılı takım ile anlaşan Enver Cenk Şahin, Mario Situm, Zoran Kvrzic, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar lisans işlemlerinin tamamlanmamasından ötürü bugünkü Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe'de de aynı şekilde Falette'nin de lisansı bu maç için yetiştirilemedi.

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