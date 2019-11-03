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03.11.2019

Kayserispor Fenerbahçe CANLI anlatım video İZLE

Fenerbahçe Kayseri'de liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Lider Alanyaspor'un Başakşehir karşısında puan kaybetmesinin ardından Ersun Yanal ve öğrencileri 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. 9.hafta sonunda oynanan maçlardan topladığı 4 puan ile ligin sonuna demirleyen sarı kırmızılılar sezonun ilk galibiyetini alıp kara bulutları dağıtmak istiyor. Saat 19'da başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar KAYSERİSPOR FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın ÖZET anlatımı gol bilgileri ve istatistik bilgileri haberimizin içerisindeki link üzerinde erişebilirsiniz.

Fenerbahçe Kayseri'de liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Lider Alanyaspor'un Başakşehir karşısında puan kaybetmesinin ardından Ersun Yanal ve öğrencileri 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. 9.hafta sonunda oynanan maçlardan topladığı 4 puan ile ligin sonuna demirleyen sarı kırmızılılar sezonun ilk galibiyetini alıp kara bulutları dağıtmak istiyor. Saat 19'da başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar KAYSERİSPOR FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

Maçın ÖZET anlatımı gol bilgileri ve istatistik bilgileri haberimizin içerisindeki link üzerinde erişebilirsiniz.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

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