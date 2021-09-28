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Kartal Hollanda'dan puansız döndü | Ajax 2-0 Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu ÖZET)

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.09.2021 22:37
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını 2. maçında da puanla tanışamadı. Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida, Teixeira, Larin, Montero gibi yıldızlarından yoksun olarak Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar mücadelen 2-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimizin bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumu ve maç sonu ayrıntıların detayları haberimizde... Öte yandan Beşiktaş'ın Ajax maçından sonraki rakibi ise Sporting Lizbon olacak.

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