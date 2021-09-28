28 Eylül 2021, Salı
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Kartal Hollanda'dan puansız döndü | Ajax 2-0 Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu ÖZET)
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını 2. maçında da puanla tanışamadı. Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida, Teixeira, Larin, Montero gibi yıldızlarından yoksun olarak Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar mücadelen 2-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimizin bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki puan durumu ve maç sonu ayrıntıların detayları haberimizde... Öte yandan Beşiktaş'ın Ajax maçından sonraki rakibi ise Sporting Lizbon olacak.