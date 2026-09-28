Atina'nın Ankara'ya yönelik savaş planı ortaya çıktı! A Haber'de çarpıcı yorum: Türkiye ile baş edemezler

Yunanistan merkezli Ta Nea, Atina'nın Türkiye ile yaşanabilecek olası bir kriz için hazırladığı öne sürülen savaş senaryosunun ayrıntılarını yayımladı. Senaryoda Türkiye'deki bazı hava üsleri ve limanların hedef alınacağı, füze ve İHA tehditlerine karşı Patriot sistemlerinin kullanılacağı iddia edildi. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise planın gerçek dışı varsayımlara dayandığını belirterek, Türkiye'nin böyle bir hazırlığı önceden fark edeceğini söyledi ve "Türkiye ile baş etmeleri mümkün değildir" dedi.