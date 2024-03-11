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Kariyerleri boyunca en çok kazanan sporcular!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 18:35
Dünyanın en fazla kazanan sporcuları açıklandı. İlk sırada 3,7 milyar dolarla Michael Jordan yer aldı. Listedeki diğer isimler kimler? Detayları A Spor spikeri Ceyda Dönmez aktardı.


1. MICHAEL JORDAN 3.7 MİLYAR DOLAR
2. TIGER WOODS 2.6 MİLYAR DOLAR
3. CRISTIANO RONALDO 1.9 MİLYAR DOLAR
4. ARNOLD PALMER 1.75 MİLYAR DOLAR
5. LEBRON JAMES 1.7 MİLYAR DOLAR
6. JACK NICKLAUS 1.65 MİLYAR DOLAR
6. LIONEL MESSI 1.65 MİLYAR DOLAR
8. DAVID BECKHAM 1.5 MİLYAR DOLAR
9. ROGER FEDERER 1.49 MİLYAR DOLAR
10. FLOYD MAYWEATHER 1.48 MİLYAR DOLAR

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