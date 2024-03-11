11 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kariyerleri boyunca en çok kazanan sporcular!
Dünyanın en fazla kazanan sporcuları açıklandı. İlk sırada 3,7 milyar dolarla Michael Jordan yer aldı. Listedeki diğer isimler kimler? Detayları A Spor spikeri Ceyda Dönmez aktardı.
1. MICHAEL JORDAN 3.7 MİLYAR DOLAR
2. TIGER WOODS 2.6 MİLYAR DOLAR
3. CRISTIANO RONALDO 1.9 MİLYAR DOLAR
4. ARNOLD PALMER 1.75 MİLYAR DOLAR
5. LEBRON JAMES 1.7 MİLYAR DOLAR
6. JACK NICKLAUS 1.65 MİLYAR DOLAR
6. LIONEL MESSI 1.65 MİLYAR DOLAR
8. DAVID BECKHAM 1.5 MİLYAR DOLAR
9. ROGER FEDERER 1.49 MİLYAR DOLAR
10. FLOYD MAYWEATHER 1.48 MİLYAR DOLAR