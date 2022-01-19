19 Ocak 2022, Çarşamba
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Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU | Kara Kartal tek golle güldü
Süper Lig'in 22. haftasında Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Kara Kartal rakibini Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.