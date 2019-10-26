Kadıköy'de zorlu randevu... Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI anlatım |Video İZLE... Süper Lig'de Sarı laciverliler kendi evinde eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın öğrencilerini ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak ve Şükrü Saraçoğlu'nda başlayacak mücadelede ev sahibi ekibin ilk 11'i belli oldu. A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında maça başlayacağı ilk 11'i yorumladı ve Serdar Aziz'e dikkati çekti. Taraftarlar Fenebahçe Konyaspor CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın hakemi Ali Şansalan... VAR hakemi ise Halil Umut Meler.

Taraftarlar Fenerbahçe Konyaspor maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can