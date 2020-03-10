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10.03.2020

İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol!

Galatasaray, Barcelona ve Türkiye A Milli Futbol Takımı ile bir döneme damga vuran Arda Turan, futboluna halı sahada devam ediyor. 33 yaşındaki Arda Turan'ın halı sahada attığı gol alkış aldı.

Devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılarak kulüpsüz kalan Arda Turan, yakın dostlarıyla halı sahada futbol oynamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun halı sahada attığı muhteşem gol ortaya çıktı.

Takımlar şöyle oluştu:

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

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