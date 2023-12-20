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İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti

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Giriş: 20.12.2023 09:12
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. Öte yandan A Spor ekranlarına katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaşananları anlattı. Doğan, "Ecmel Başkan bana yapılanları kaldırmadığını söyledi. Ecmel Başkanı ikna etmeye çalıştım kararlıyıdı" dedi. Federasyona sert tepki gösteren Doğan, Federasyonun gerekli önemleri yapacağına inanmadığını ifade etti.
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