İstanbulspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Fenerbahçe'nin maça yedek ağırlık kadro ile çıkması bekleniyor. Taraftarlar internette "İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45... İSTANBULSPOR FENERBAHÇE maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor. İlk maçı kendi evinde 4-0 kazanan Fenerbahçe'nin maça yedek ağırlık kadro ile çıkması bekleniyor. Taraftarlar internette "İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45...

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirsiniz.