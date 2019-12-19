İstanbulspor 0-2 Fenerbahçe maçının geniş ÖZETİ izle | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Turu rövanş karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk maçı 4-0 kazanan sarı lacivertliler maça yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında da rakibini mağlup etmeyi başararak ZTK'da adını son 16 kulüp arasında yazdırdı. Taraftarlar A Spor'dan canlı yayınlanan İstanbulspor Fenerbahçe maçının geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilir.