16 Mart 2023, Perşembe
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İstanbul'da şoke eden skor! Başakşehir Gent'e ilk yarıda teslim oldu
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk yarıda 6 dakikada yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.