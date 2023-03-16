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İstanbul'da şoke eden skor! Başakşehir Gent'e ilk yarıda teslim oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2023 10:00
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk yarıda 6 dakikada yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.
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