İstanbul’da amatör maçta ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Süper Amatör Lig'de 2 takım arasındaki maçta futbolcular arasında gerginlik çıktı. Bir süre sonra futbolcular birbirine girdi. Taraftarlarında da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 4 futbolcu yaralanırken yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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