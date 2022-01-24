24 Ocak 2022, Pazartesi
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İstanbul’da amatör maçta ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Süper Amatör Lig'de 2 takım arasındaki maçta futbolcular arasında gerginlik çıktı. Bir süre sonra futbolcular birbirine girdi. Taraftarlarında da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 4 futbolcu yaralanırken yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.