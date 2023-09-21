İsmail Kartal’a Ahaber.com.tr’den Batshuayi sorusu! Oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe evinde konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal flaş açıklamalarda bulundu. Kartal’a Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’nın yönelttiği “Batshuayi oyundan çıkarken neden tepki gösterdi?” sorusu güne damga vurdu. İşte Kartal’ın o açıklamaları…