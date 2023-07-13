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İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü

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Giriş: 13.07.2023 10:20
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı özel bir turnuvada dün Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Transferde de hareketli günler geçiren Kanarya, son olarak Sebastian Szymanski'yi açıkladı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal ise takımda düşünmediği 4 yıldız oyuncunun satılmasına karar verdi.
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