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19.01.2020

ING All-Star 2020'de Robinho şov! |Video

ING All-Star 2020 yarışmasında Süper Lig'den tanıdığımız Medipol Başakşehirli Robinho Türk Telekom forması giyen Nicholas Johnson'a yaptığı şık asistle organizasyona damga vurdu. İşte o anlar...

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması nefes kesti. Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci olurken yarışmaya Robinho damgasını vurdu.

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