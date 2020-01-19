BİZE ULAŞIN
19.01.2020
ING All-Star 2020'de Robinho şov! |Video
ING All-Star 2020 yarışmasında Süper Lig'den tanıdığımız Medipol Başakşehirli Robinho Türk Telekom forması giyen Nicholas Johnson'a yaptığı şık asistle organizasyona damga vurdu. İşte o anlar...
ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması nefes kesti. Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci olurken yarışmaya Robinho damgasını vurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.