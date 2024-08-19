19 Ağustos 2024, Pazartesi
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İlkay Gündoğan Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
Almanya Milli Takım kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İlkay Gündoğan, “Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya” dedi.