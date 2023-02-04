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Icardi'den transfer talebi! Galatasaray yönetimine iletti! Erman Toroğlu duyurdu

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Giriş: 04.02.2023 21:32
Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Ümraniyespor maçında attığı gollerle taraftarını mutlu eden Icardi sarı kırmızılı yönetimden flaş bir transfer talebinde bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Icardi'nin isteğini açıkladı. İşte detaylar...
Icardi’den transfer talebi
Icardi'den transfer talebi
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