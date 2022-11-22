Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya önünde tören düzenlendi! Ağabeyinden duygulandıran sözler

Sabah Gazetesinin usta yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Uluç, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Duayen isminin vefat haberini alan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta gazeteci için Turkuvaz Medya önünde tören düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan ağabeyi Öcal Uluç "Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.