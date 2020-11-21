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Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu

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Giriş: 21.11.2020 16:11
Güncelleme:21.11.2020 16:12
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Türkoğlu, test sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumuna ilişkin son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020

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Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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