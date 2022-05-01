Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve babası Sadık Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğuna böyle sevindi

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın stadyumda yaşadığı şampiyonluk sevinci de kameralara yansıdı.

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