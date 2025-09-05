05 Eylül 2025, Cuma

Hakan Çalhanoğlu: “Milli takımda önce bayrağı düşünmek lazım”

Giriş: 05.09.2025 01:50
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, oyuncular arasında gerginlik iddialarını reddederek, “Hepsi pırıl pırıl, iyi karakterli oyuncular. Önce bayrağı düşünmek lazım. Burası milli takım” dedi. Maçta kırmızı kart sonrası zorlandıklarını ifade eden kaptan, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Konya’da oynanacak bir sonraki maçta taraftar desteğiyle sahada olacaklarını belirten Hakan, yorgunluklarını atıp maça hazırlanacaklarını söyledi. Milli takımda en çok forma giyen isim olma hedefinden bahseden Çalhanoğlu, Rüştü Reçber’in rekorunu kırmak istediğini ifade etti. Takım ortamının çok iyi olduğunu ve mücadele azminin yüksek olduğunu belirten kaptan, sezonu sakatlıksız ve belasız tamamlamayı öncelik olarak gördüğünü dile getirdi. Önceki başarıların tekrarlanmasını umut eden Çalhanoğlu, Konya’da taraftarla birlikte güzel bir atmosfer olacağını söyledi. Ayrıca, milli takımın her zaman güçlü bir mücadele sergilediğini ve camiadan gelen huzursuzlukların kendilerini etkilemediğini belirtti. Galibiyetin moral açısından önemli olduğunu vurgulayan kaptan, takımın birlik ve beraberliğini sürdürmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
