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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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Giriş: 15.03.2023 09:25
İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek rekoa en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Haaland 62 dakika oyunda kaldı ve 5 gol atarak Lionel Messi'nin "Bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu" rekoruna ortak oldu.
Haaland rekora doymuyor
Haaland rekora doymuyor
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