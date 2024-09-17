Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde skandal pankart! Ergin Ataman çılgına döndü...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde provokasyon amaçlı bir pankart açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazan çirkin pankart büyük tepki yarattı.Olay sonrası Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye salonu terk etti.

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