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Videolar Spor Videoları Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2022 13:51
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.
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