01 Aralık 2022, Perşembe
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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.