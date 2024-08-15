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GOL | Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor

GOL | Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 21:12
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien, 87. dakikada Christoph Lang'ın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.
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