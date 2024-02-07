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GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

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Giriş: 07.02.2024 22:42
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında Michy Batshuayi'nin 17. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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