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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yaz kursları! 6-9 yaş arası çocuklar yüzme kursunda

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 11:46
Yaz tatilinin gelmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı yüzme kurslarında yoğunluk oluştu. 6-9 yaş arası için açılan havuzlarda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur'un konuğu olan Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer anlattı.
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