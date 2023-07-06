Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yaz kursları! 6-9 yaş arası çocuklar yüzme kursunda

Yaz tatilinin gelmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı yüzme kurslarında yoğunluk oluştu. 6-9 yaş arası için açılan havuzlarda çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur'un konuğu olan Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer anlattı.

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