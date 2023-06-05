Gençlik ve Spor Bakanlığında Osman Aşkın Bak göreve başladı

Son dakika haberleri… Yeni Kabine’nin belli olmasıyla beraber görev teslim törenleri devam ediyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu görevini yeni bakan Osman Aşkın Bak’a devretti.

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