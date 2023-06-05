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Gençlik ve Spor Bakanlığında Osman Aşkın Bak göreve başladı

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Giriş: 05.06.2023 13:39
Güncelleme:05.06.2023 13:40
Son dakika haberleri… Yeni Kabine’nin belli olmasıyla beraber görev teslim törenleri devam ediyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu görevini yeni bakan Osman Aşkın Bak’a devretti.
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