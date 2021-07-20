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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu PSV maçı öncesi konuştu: Hocamızın bize gösterdiği taktiklerle...

A Haber
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Giriş: 20.07.2021 20:59
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, PSV maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem,"Sezonu erken açtık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi hazırlandık. Galatasaray her zaman adının olduğu her kulvarda başarı için oynar. Önemli maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz. PSV zor bir rakip bizim için, zor bir maç olacak ama hocamız bize gösterdiği taktiklerle iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" dedi.
Hocamızın bize gösterdiği taktiklerle...
"Hocamızın bize gösterdiği taktiklerle..."
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