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15.02.2020

Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer'den müthiş gol |Video izle

Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer ilk golünü attı. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde TFF 1.Lig ekibi Boluspor'dan kadrosuna kattığı genç yıldız ilk golünü attı. Gol sonrası genç futbolcu sevincini secde yaparak kutladı. Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu o golün videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Galatasaray'ın yeni transferi Erkan Süer ilk golünü attı. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde TFF 1.Lig ekibi Boluspor'dan kadrosuna kattığı genç yıldız ilk golünü attı.

Sosyal medyada sarı kırmızı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu o golün videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Genç futbolcu gol sonrası sevincini secde yaparak kutladı.

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