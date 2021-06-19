Galatasaray’ın yeni başkanı kim oldu? sorusu yanıt buldu | Burak Elmas kimdir?

Son dakika haberi: Galatasaray'ın 38. başkanı belli oldu. Peki Burak Elmas kimdir? Faruk Süren ile ne gibi bir bağı var? Galatasaray'a Başkan olmadan önce verdiği vaatler neler? Fatih Terim hakkında ne düşünüyor? Tüm soruların yanıtı haberimizde...

Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi



Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.



Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

BURAK ELMAS BAŞKAN SEÇİLDİ

Oyların sayımının ardından yarışı Burak Elmas önde tamamladı ve Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan Burak Elmas'ı ilk tebrik eden isim oldu.

"YARINDAN TEZİ YOK BİRLİK OLUP SORUNLARI HALLEDECEĞİZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray kararını verdi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: Değerli Galatasaraylılar, sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım, ve tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da kucaklaşma ve kardeşliğin başı olur.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yaparak görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlendi.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği gerçekleştirdi.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazandı. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Elmas, sarı kırmızılıların eski başkanlarında Faruk Süren'in damadır.

Burak Elmas başkan adayıyken Fatih Terim ile çalışmayı sürdürmek istediklerini açıklamıştı. Elmas seçimi kazanmasının ardından ise şu ifadeleri kullandı:

Elmas, 'Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız.'

BURAK ELMAS'IN VAATLERİ NELER?

- Finansmanı hazır Kemerburgaz tesislerini 26 ayda tamamlamak

- Florya arazisinin yeni imar planı ile değerlendirilmesi.

- Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi ile basketbol takımına ek gelir sağlamak.

- Global spor kulüpleri arasında dijital alanda lider olmak.

- Hesap sorulabilir yönetim anlayışı için ilk 100 gün planı paylaşmak.

- 140 milyon dolarlık sponsor desteği. Stat isim hakkı da dahil.

- Teknik Direktör Fatih Terim olacak.

- Basketbolda Euroleague katılım, 11 bin kapasiteli salon yapılacak.

- 25 milyon dolardan fazla dijitalden gelir hedefi.