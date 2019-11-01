Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'... Belhanda kadroda mı?|Video

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu akşam evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına için kadroda revizyona gidiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası "17-18 yaşındaki gençleri artık kadroda görebilirsiniz" sözleri üzerine sarı kırmızılı ekibin Rizespor karşısına çıkacağı 11 merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i ve A Spor yorumcuları Mehmet Emin Uluç ve Mehmet Özcan'ın yorumları...