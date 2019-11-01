01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.11.2019

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'... Belhanda kadroda mı?|Video

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu akşam evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına için kadroda revizyona gidiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası "17-18 yaşındaki gençleri artık kadroda görebilirsiniz" sözleri üzerine sarı kırmızılı ekibin Rizespor karşısına çıkacağı 11 merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i ve A Spor yorumcuları Mehmet Emin Uluç ve Mehmet Özcan'ın yorumları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıldız futbolcudan Trabzonspor'a kötü haber
Yıldız futbolcudan Trabzonspor'a kötü haber
Galatasaray'ın Rizespor maçı muhtemel 11'i...
Galatasaray'ın Rizespor maçı muhtemel 11'i...
ZTK maçında tam da İstiklal Marşı okunurken...
ZTK maçında tam da İstiklal Marşı okunurken...
Max Kruse'den İstiklal Marşı'nı okuyarak...
Max Kruse'den İstiklal Marşı'nı okuyarak...
'Altın' kız Meryem A Haber'e konuştu
'Altın' kız Meryem A Haber'e konuştu
Başakşehir Trabzonspor canlı anlatım
Başakşehir Trabzonspor canlı anlatım
Mili takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Mili takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Falcao'nun sakatlığında son durum
Falcao'nun sakatlığında son durum
İşte Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki konuşması!
İşte Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki konuşması!
Galatasaray’dan Falcao açıklaması!
Galatasaray’dan Falcao açıklaması!
Terim'den flaş çıkış: Bundan sonra...
Terim'den flaş çıkış: Bundan sonra...
Derbi hakemine canlı yayında sitem: Eniştem olsun da...
Derbi hakemine canlı yayında sitem: Eniştem olsun da...
Daha Fazla Video Göster