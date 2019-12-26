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26.12.2019

Galatasaray'dan sürpriz transfer! TFF 1.Lig ekibinin yıldız ismiyle anlaşma sağlandı |Video

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Devre arasını beklemeden transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden  Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yla anlaşma sağladı. Nijeryalı oyuncunun devre arası kampına katılması bekleniyor. Ayrıntıları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında anlattı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Devre arasını beklemeden transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yla anlaşma sağladı.

Nijeryalı oyuncunun devre arası kampına katılması bekleniyor.

Ayrıntıları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında anlattı.

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 yılında Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde dünyaya gelen Jesse Sekidika forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Eskişehirspor'dan önce Sırbistan 1. Lig takımlarından Napredak'ta forma giyen Sekidika ilk kez burada dikkat çekti. Daha sonra TFF 1. Lig'e adım atan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan; performansı ile göz dolduran Nijeryalı, bu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydetti.

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