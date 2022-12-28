28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'dan sol bek harekatı! Toni Lato için teklif yapıldı

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Toni Lato için teklif yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 09:41
Spor Toto Süper Lig'de Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray sol bek arayışlarına başladı. Sarı kırmızılılar La Liga ekibi Valencia'da forma giyen sol bek oyuncusu Toni Lato'ya talip oldu. İşte detaylar...
Galatasaray’dan sol bek harekatı!
Galatasaray'dan sol bek harekatı!
Şenol Güneş biletini kesti!
Şenol Güneş biletini kesti!
Galatasaray’dan Edin Dzeko hamlesi!
Galatasaray'dan Edin Dzeko hamlesi!
Sporda tarihi başarılar
Sporda tarihi başarılar
Galatasaraylı Gomis’e TFF 1. Lig’den teklif
Galatasaraylı Gomis'e TFF 1. Lig'den teklif
Trabzon’dan F. Bahçe’ye gönderme
Trabzon'dan F. Bahçe'ye gönderme
“Bizim bir endişemiz yok”
“Bizim bir endişemiz yok”
İşte son 16 tur eşleşmeleri
İşte son 16 tur eşleşmeleri
Obradovic Fenerbahçelileri üzdü
Obradovic Fenerbahçelileri üzdü
Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti
Fatih Terim bir kez daha tarihe geçti
ZTK maçında korkutan olay!
ZTK maçında korkutan olay!
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
GOL | Başakşehir 2-0 Göztepe
Daha Fazla Video Göster